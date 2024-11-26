Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Директор «Гавра» рассказал, покинет ли Кузяев клуб зимой

Директор «Гавра» рассказал, покинет ли Кузяев клуб зимой
Аудио-версия:
Комментарии

Технический директор французского «Гавра» Мохамед Эль Харраз высказался о российском полузащитнике клуба Далере Кузяеве.

— Возможен ли уход Кузяева зимой? Писали про переговоры с «Зенитом».
— Далер точно останется в клубе. У нас с ним нет никаких проблем, — приводит слова Эль Харраза Sport24.

В нынешнем сезоне Кузяев сыграл за клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 8 млн.

После 12 сыгранных матчей «Гавр» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 12 очков. В следующем туре подопечные Дидье Дигара встретятся с «Анже». Матч состоится 1 декабря, начало — в 19:00 мск.

Материалы по теме
В «Гавре» высказались по поводу возможного ухода Кузяева в зимнее трансферное окно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android