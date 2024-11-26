Директор «Гавра» рассказал, покинет ли Кузяев клуб зимой

Технический директор французского «Гавра» Мохамед Эль Харраз высказался о российском полузащитнике клуба Далере Кузяеве.

— Возможен ли уход Кузяева зимой? Писали про переговоры с «Зенитом».

— Далер точно останется в клубе. У нас с ним нет никаких проблем, — приводит слова Эль Харраза Sport24.

В нынешнем сезоне Кузяев сыграл за клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 8 млн.

После 12 сыгранных матчей «Гавр» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 12 очков. В следующем туре подопечные Дидье Дигара встретятся с «Анже». Матч состоится 1 декабря, начало — в 19:00 мск.