«Нам хочется продолжать играть на два фронта». Защитник «Химок» Джикия — о Кубке России

Игрок подмосковных «Химок» Георгий Джикия рассказал, не мешает ли команде участие в Фонбет Кубке России сконцентрироваться на борьбе за сохранение прописки в РПЛ. После 16 сыгранных матчей красно-чёрные располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. В следующем туре подопечные Франка Артиги встретятся с «Локомотивом». Матч состоится 1 декабря, начало — в 14:00 мск.

«Всегда хочется играть как можно больше матчей. И тот факт, что мы до сих пор участвуем в двух турнирах, — это хороший показатель. Нам хочется продолжать выступления в Кубке России, играть на два фронта и улучшать наши результаты», — приводит слова Джикии Legalbet.

27 ноября в 1/16 финала Пути регионов Кубка России «Химки» на выезде встретятся с екатеринбургским «Уралом». Матч начнётся в 16:30 мск.