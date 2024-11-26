В Госдуме отреагировали на заявление губернатора Самарской области о коррупции в футболе

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв прокомментировал слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе».

«С одной стороны, смешно: будто никто не знал. С другой, стыдно за ситуацию в российском футболе. Ну как так? Пришли к губернатору и попросили компенсацию за коррупционные платежи судьям? Поддерживаю инициативу РФС обратиться в правоохранительные органы. Главное, чтобы довели дело до конца. Но надо бы разобраться и у себя дома — в «Крыльях Советов». Губернатор правильно делает, что поднял вопрос. Замылить это уже не получится.

Ситуация крайне неприятная. Не хотел бы, чтобы наш футбол ассоциировался с этой грязью. То спортсменов перепродают, то вот такие скандалы. Получаем удовольствие теперь от них, а не от футбола. Будем считать, кого поймали и на сколько посадили. Жаль, что так происходит. Мы, болельщики, футболисты этого не заслужили», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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