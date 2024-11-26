«Барселона» — «Брест»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск
Поделиться
Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся испанская «Барселона» и французский «Брест». Команды будут играть на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Брест
Брест, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент «Барселона» находится на шестом месте в турнирной таблице, набрав девять очков в четырёх матчах и одержав три победы. «Брест» набрал на одно очко больше и занимает четвёртое место, не потерпев ни одного поражения.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 ноября 2024
-
20:39
-
20:34
-
20:27
-
20:16
-
20:13
-
20:11
-
20:10
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:57
-
19:49
-
19:39
-
19:34
-
19:32
-
19:30
-
19:24
-
19:16
-
19:08
-
19:06
-
19:00
-
18:43
-
18:36
-
18:34
-
18:27
-
18:25
-
18:21
-
18:14
-
18:06
-
18:06
-
18:02
-
18:02
-
17:54
-
17:50