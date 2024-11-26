«Барселона» — «Брест»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся испанская «Барселона» и французский «Брест». Команды будут играть на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На данный момент «Барселона» находится на шестом месте в турнирной таблице, набрав девять очков в четырёх матчах и одержав три победы. «Брест» набрал на одно очко больше и занимает четвёртое место, не потерпев ни одного поражения.