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Мусаев: не скажу, что было тревожно, когда «Тюмень» начала отыгрываться с 0:3

Мусаев: не скажу, что было тревожно, когда «Тюмень» начала отыгрываться с 0:3
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился эмоциями после матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Тюменью», в котором «быки» упустили преимущество в три мяча по ходу встречи, однако прошли в следующий раунд турнира из-за победы в серии пенальти — 3:3 (2:4 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
26 ноября 2024, вторник. 16:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
3 : 3
2 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 22'     0:2 Смолов – 37'     0:3 Смолов – 53'     1:3 Поройков – 57'     2:3 Поройков – 62'     3:3 Ткачук – 87'    

«Эмоции положительные. Главное, что победили и прошли дальше. Получилась хорошая открытая встреча. Много моментов и комбинационной игры. До 60‑й минуты у нас всё хорошо получалось, но футбол показывает, что нельзя выступать 60 минут, и преимущества в три мяча недостаточно. Нужно играть все 90 [минут] и пытаться забить четвёртый гол.

Было ли тревожно, когда «Тюмень» начала отыгрываться? Не скажу, что тревожно. Я больше злился из‑за наших ошибок. Был спокоен и во время пенальти, и по ходу матча. Возможно, думали, что пронесёт, проскочим. Так нельзя. Надо играть на 100%», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

В середине первого тайма счёт во встрече открыл полузащитник гостей Данила Козлов. На 37-й минуте нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов удвоил преимущество своей команды. На 53-й минуте Смолов оформил дубль. На 58-й минуте Поройков сократил отставание в счёте. На 62-й минуте защитник «Тюмени» Станислав Поройков оформил дубль. На 87-й минуте полузащитник «Тюмени» Денис Ткачук восстановил равновесие.

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