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Радимов: спартаковцы в дерби с «Локомотивом» показали, как убрать из игры Батракова

Радимов: спартаковцы в дерби с «Локомотивом» показали, как убрать из игры Батракова
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Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от игры «Спартака» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (5:2). Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Спартак» вышел по сравнению с первым кругом совсем другим. Просто глаза были другие, сконцентрированы, чёткие. Многие детали и моменты Станкович исправил. Большинство нейтральных мячей выигрывал «Спартак». К Батракову приставили в определённых зонах Умярова, а в определённых — Мартинса, и даже Барко ему не давал играть.

И крайние нападающие смещались в середину и всё время действовали против Батракова на максимальной жёсткости. Вы видели момент, когда Батракова чуть не удалили? И, по идее, будь чуть похитрее Умяров, не подпрыгни, останься на месте, это, конечно, была бы красная карточка. То есть спартаковцы показали, как Батракова убрать из игры для всех остальных: и в плане психологии, и в плане того, как с ним персонально играть», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Турнирная таблица РПЛ
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