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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к одной из звёзд Бундеслиги

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к одной из звёзд Бундеслиги
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в 23-летнем форварде «Байера» Виктору Бонифасе. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, нигерийский футболист является одним из нападающих, входящих в шорт-лист «Манчестер Юнайтед». Подчёркивается, что «красные дьяволы» могут подписать нового форварда уже зимой.

В нынешнем сезоне Бонифасе принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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