Колыванов: «Спартаку» нереально сложно догнать «Зенит» в РПЛ

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.

«Вряд ли «Спартак» сможет догнать «Зенит», это маловероятно. Даже со всем уважением к «Спартаку» и при том, что команда последние матчи играет прилично, «Зенит» нереально сложно догнать. Только если сами петербуржцы будут терять очки и привозить. «Спартак» сможет побороться за второе-третье место, но за чемпионство — нет.

Я согласен, что красно-белые — конкурентноспособные, но они уже потеряли много очков в середине и в начале чемпионата. Была бы разница в четыре очка, но восемь — это очень много. Для этого «Зениту» нужно три раза проиграть, а «Спартаку» — столько же победить, хотя петербуржцы в первом круге уступили только один раз», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.