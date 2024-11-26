Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: «Спартаку» нереально сложно догнать «Зенит» в РПЛ

Колыванов: «Спартаку» нереально сложно догнать «Зенит» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.

«Вряд ли «Спартак» сможет догнать «Зенит», это маловероятно. Даже со всем уважением к «Спартаку» и при том, что команда последние матчи играет прилично, «Зенит» нереально сложно догнать. Только если сами петербуржцы будут терять очки и привозить. «Спартак» сможет побороться за второе-третье место, но за чемпионство — нет.

Я согласен, что красно-белые — конкурентноспособные, но они уже потеряли много очков в середине и в начале чемпионата. Была бы разница в четыре очка, но восемь — это очень много. Для этого «Зениту» нужно три раза проиграть, а «Спартаку» — столько же победить, хотя петербуржцы в первом круге уступили только один раз», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Радимов: спартаковцы в дерби с «Локомотивом» показали, как убрать из игры Батракова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android