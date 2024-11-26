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Слот ушёл от ответа на вопрос о словах Салаха, касающихся его нового контракта

Слот ушёл от ответа на вопрос о словах Салаха, касающихся его нового контракта
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отреагировал на слова крайнего нападающего команды Мохамеда Салаха, ранее заявившего о своём разочаровании из-за того, что клуб не предложил ему новый контракт.

«Люди говорят мне об этом, но мы не раскрываем подобные разговоры. По крайней мере, я не буду раскрывать [детали] здесь. Когда я смотрю на наш состав, вижу, что Мо [Салах] скорее вовлечён, чем нет. Это всё, что я могу вам сказать», — приводит слова Слота Sky Sports.

Действующее трудовое соглашение 32-летнего футболиста с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2025 года. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Салаху со стороны клубов из Саудовской Аравии и США.

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