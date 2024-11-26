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РФС обсудит с органами власти и акционерами клубов данные о коррупции в судейском корпусе

РФС обсудит с органами власти и акционерами клубов данные о коррупции в судейском корпусе
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов отреагировал на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в отечественном футболе.

«Если государственные служащие, руководители регионов делают такие заявления на заседании Комиссии Госсовета по спорту, это значит, что они обладают достоверной информацией на данную тему. Всё-таки упомянутые 10 клубов РПЛ — это уже не частный случай, а настоящий системный кризис. Можете быть уверены, что РФС обсудит с органами власти и акционерами клубов полученную информацию, а также окажет максимальное содействие правоохранительным органам в проведении объективного расследования», — приводит слова Митрофанова «RT на русском».

Ранее Федорищев заявил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе». В ответ на эти слова президент РПЛ Александр Алаев заявил, что «Лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд практических предложений для повышения его эффективности и прозрачности, которые ранее направили в РФС для рассмотрения на исполкоме в декабре текущего года».

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