Игрок «Партизана» Антич: Эракович, Бабич и Ожегович — лучшие сербские игроки РПЛ

Бывший игрок подмосковных «Химок», ныне выступающий за «Партизан», Никола Антич назвал трёх лучших сербских игроков Российской Премьер-Лиги на данный момент.

— Назови трёх лучших сербских игроков РПЛ на данный момент.

— Их сейчас в России очень много. Назову Бабича и Эраковича — это сильные игроки, которые выступают в больших клубах. И Ожегович из «Пари НН» — я дружу с ним с детства. Надеюсь, он будет забивать и покажет всё, на что способен, — приводит слова Антича «РБ Спорт».

Антич играл за «Химки» с февраля по июнь 2023 года. На его счету 11 матчей и ни одного результативного действия в РПЛ. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 800 тыс.