«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Фейеноорд». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Раду Петреску из Румынии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В минувшем туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромно проиграл «Спортингу» со счётом 1:4. В свою очередь, «Фейеноорд» уступил команде «Ред Булл Зальцбург» со счётом 1:3. В 6-м туре общего этапа соревнования «горожане» встретятся с «Ювентусом» (11 декабря), а «Фейеноорд» — с пражской «Спартой» (11 декабря).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: