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Манчестер Сити – Фейеноорд: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025 начнется в 23:00

«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Фейеноорд». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Раду Петреску из Румынии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромно проиграл «Спортингу» со счётом 1:4. В свою очередь, «Фейеноорд» уступил команде «Ред Булл Зальцбург» со счётом 1:3. В 6-м туре общего этапа соревнования «горожане» встретятся с «Ювентусом» (11 декабря), а «Фейеноорд» — с пражской «Спартой» (11 декабря).

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов,
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