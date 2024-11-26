ЦСКА — «Рубин»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 26 ноября, состоится второй матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский ЦСКА и казанский «Рубин». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы играющих команд:

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Роша, Дивеев, Мойзес, Гаич, Пьянич, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Мусаев.

«Рубин»: Ставер, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Рахмоналиев, Йочич, Зотов, Ходжа, Шабанхаджай, Фамейе.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.