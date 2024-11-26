«Интер» — «РБ Лейпциг»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «Интер» и «РБ Лейпциг». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступит Жоау Педру Пиньейру из Португалии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В минувшем туре Лиги чемпионов «Интер» победил «Арсенал» со счётом 1:0. В свою очередь, «РБ Лейпциг» уступил «Селтику» со счётом 1:3. В 6-м туре общего этапа соревнования итальянский клуб встретится с «Байером» (10 декабря), а немецкий — с «Астон Виллой» (10 декабря).

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