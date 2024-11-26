«Вера даёт голы. Руки не опускали». Вратарь «Тюмени» Крицюк — о матче с «Краснодаром»

Голкипер «Тюмени» Станислав Крицюк высказался о матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Краснодаром» — 3:3 (2:4 пен.). Игра прошла на стадионе «Геолог» в Тюмени.

— Благодаря чему удалось сравнять счёт?

— Вера даёт голы. Когда получилось забить первый гол, появились эмоции, а дальше по накатанной, понеслись. Руки не опускали, сравняли счёт. А дальше — серия пенальти. Чувствуем давление из-за места в Первой лиге, но с «Краснодаром» играешь не каждый день. Все без исключения выложились на максимум сегодня, — приводит слова Крицюка «Матч ТВ».

В середине первого тайма счёт в матче открыл полузащитник гостей Данила Козлов. На 37-й минуте нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов удвоил преимущество своей команды. На 53-й минуте Смолов оформил дубль. На 58-й минуте Поройков сократил отставание в счёте. На 62-й минуте защитник «Тюмени» Станислав Поройков оформил дубль. На 87-й минуте полузащитник «Тюмени» Денис Ткачук восстановил равновесие.