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«Вера даёт голы. Руки не опускали». Вратарь «Тюмени» Крицюк — о матче с «Краснодаром»

«Вера даёт голы. Руки не опускали». Вратарь «Тюмени» Крицюк — о матче с «Краснодаром»
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Голкипер «Тюмени» Станислав Крицюк высказался о матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Краснодаром» — 3:3 (2:4 пен.). Игра прошла на стадионе «Геолог» в Тюмени.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
26 ноября 2024, вторник. 16:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
3 : 3
2 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 22'     0:2 Смолов – 37'     0:3 Смолов – 53'     1:3 Поройков – 57'     2:3 Поройков – 62'     3:3 Ткачук – 87'    

— Благодаря чему удалось сравнять счёт?
— Вера даёт голы. Когда получилось забить первый гол, появились эмоции, а дальше по накатанной, понеслись. Руки не опускали, сравняли счёт. А дальше — серия пенальти. Чувствуем давление из-за места в Первой лиге, но с «Краснодаром» играешь не каждый день. Все без исключения выложились на максимум сегодня, — приводит слова Крицюка «Матч ТВ».

В середине первого тайма счёт в матче открыл полузащитник гостей Данила Козлов. На 37-й минуте нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов удвоил преимущество своей команды. На 53-й минуте Смолов оформил дубль. На 58-й минуте Поройков сократил отставание в счёте. На 62-й минуте защитник «Тюмени» Станислав Поройков оформил дубль. На 87-й минуте полузащитник «Тюмени» Денис Ткачук восстановил равновесие.

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