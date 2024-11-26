Бывший тренер «Шальке-04» Герартс поделился подробностями о внутренней жизни клуба

Бывший главный тренер «Шальке-04» Карел Герартс рассказал о трудностях работы в немецкой команде.

«В «Шальке-04» много лагерей. У каждого есть свои планы и каждый занимается своим делом. За один год в «Шальке-04» я испытал больше, чем за всю свою карьеру.

Однажды у меня был разговор с кем-то из руководства. Разговор закончился, мы расстались, и менее чем через четверть часа всё было онлайн.

Эти истории об игроках команды «Б» часто были выдуманы, но каждую неделю мне попадались две или три вещи. О некоторых из них я ничего не знал, другие были искажены. И иногда это было правдой, хотя вы задавались вопросом, как они вообще узнали об этом», — приводит слова Герартса Sport.de.

В сентярбе 2024 года Карел Герартс был уволен из клуба после поражения от «Дармштадта 98» (3:5) в матче 6-го тура Второй Бундеслиги.