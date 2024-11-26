«Спортинг» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся лиссабонский «Спортинг» и лондонский «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Плоцк, Польша). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

У «Спортинга» 10 очков по итогам четырёх стартовых туров. Лиссабонцы занимают второе место в общем зачёте. «Арсенал» (семь очков) — на 12-м месте. Возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль», у которого 12 очков.