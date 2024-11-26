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Спортинг – Арсенал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025 начнется в 23:00

«Спортинг» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся лиссабонский «Спортинг» и лондонский «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Плоцк, Польша). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Спортинга» 10 очков по итогам четырёх стартовых туров. Лиссабонцы занимают второе место в общем зачёте. «Арсенал» (семь очков) — на 12-м месте. Возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль», у которого 12 очков.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА
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