«Акрон» обыграл «Шинник» благодаря автоголу в матче Кубка России

Завершился матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались ярославский «Шинник» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Мат завершился со счётом 1:0 в пользу «Акрона».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию.

Уже на 47-й секунде полузащитник «Шинника» Артём Малахов срезал мяч в свои ворота. На перерыв гости ушли с минимальным преимуществом. Автогол ярославского клуба так и остался единственным мячом в этой встрече.

Благодаря этой победе «Акрон» прошёл во второй этап 1/4 финала Пути регионов Кубка России.