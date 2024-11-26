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«Акрон» обыграл «Шинник» благодаря автоголу в матче Кубка России

«Акрон» обыграл «Шинник» благодаря автоголу в матче Кубка России
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Завершился матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались ярославский «Шинник» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Мат завершился со счётом 1:0 в пользу «Акрона».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
26 ноября 2024, вторник. 18:15 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Малахов – 1'    
Удаления: Самойлов – 89' / нет

Уже на 47-й секунде полузащитник «Шинника» Артём Малахов срезал мяч в свои ворота. На перерыв гости ушли с минимальным преимуществом. Автогол ярославского клуба так и остался единственным мячом в этой встрече.

Благодаря этой победе «Акрон» прошёл во второй этап 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

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