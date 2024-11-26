Колыванов: у Василия Березуцкого есть все шансы, чтобы отлично проявить себя в «Сабахе»

Бывший тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов поделился мнением о назначении Василия Березуцкого в азербайджанский «Сабах».

«Мурад Мусаев тоже ездил в Азербайджан, где проработал полгода. Поэтому Васю Березуцкого нужно поддержать, ведь главный тренер — это большая ответственность, тем более что в этой роли он никогда не работал. Он достаточно опытный специалист, ведь работал помощником у разных тренеров. На мой взгляд, у Березуцкого есть все шансы, чтобы отлично проявить себя в «Сабахе».

Наверное, Вася следил за этой командой, поэтому знает некоторых игроков. Очень хорошо, что не будет языкового барьера. Конечно, будут иностранцы, но он знает английский и вполне прилично на нём разговаривает. Не думаю, что у Березуцкого возникнут проблемы с адаптацией. Если его пригласили, значит, наши азербайджанские друзья будут ему помогать и всё объяснять. В нашей жизни ничего нельзя отрицать, поэтому вполне возможно, что Березуцкого потом пригласят в клуб РПЛ. Самое главное, чтобы он проявил себя в «Сабахе», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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