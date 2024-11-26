Европейские клубы делают запросы по форварду «Спартака» Угальде — Фабрицио Романо

Неназванные европейские клубы осуществляют запросы по 22-летнему нападающему московского «Спартака» Манфреду Угальде. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в контракте костариканского футболиста указана сумма отступных в размере € 30 млн.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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