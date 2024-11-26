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Константин Генич напомнил про слова Карпина после коррупционного скандала в «Крыльях»

Константин Генич напомнил про слова Карпина после коррупционного скандала в «Крыльях»
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Спортивный комментатор и журналист Константин Генич напомнил про слова главного тренера национальной команды России и «Ростова» Валерия Карпина после начавшегося коррупционного скандала в российском футболе. Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с заявлением, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей долга преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе Российского футбольного союза (РФС).

«Мне кажется, самарский губернатор безнаказанно затронул ту тему, о которой оооочень хочет рассказать Карпин, но опасается дисквалификации на 5-10 лет», — написал Генич в телеграм-канале.

Также Генич напомнил про слова Карпина о судействе, сказанные в начале ноября: «Если я начну говорить, меня на 5 или 10 лет дисквалифицируют. Или пожизненно».

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