Слот отреагировал на слова Каррагера, заявившего о разочаровании в Салахе

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал слова экс-защитника мерсисайдцев Джейми Каррагера, заявившего о разочаровании вингером английского клуба Мохамедом Салахом, ранее публично сообщившем о ситуации со своим контрактом.

«Я больше сосредоточен на других словах Джейми. Он сказал, что Мо [Салах] — один из пяти лучших футболистов, когда-либо выступавших за этот клуб. Я согласен с ним. Меня не отвлекают подобные заявления. Основное внимание сосредоточено на следующей игре.

Я пообщался с Мо о том, чего ожидаю от него и от всех других футболистов. Меня нисколько не смущают его комментарии. Думаю, его партнёров по команде — тоже», — приводит слова Слота Sky Sports.

Ранее Салах заявил о разочаровании «Ливерпулем», поскольку клуб не предложил ему новый контракт при том условии, что действующее трудовое соглашение вингера заканчивается грядущим летом.

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