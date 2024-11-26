Защитник «Партизана» Антич: в Сербии футбол — это религия, в России — не так

Экс-защитник подмосковных «Химок», ныне выступающий за «Партизан», Никола Антич высказался о популярности футбола в Сербии и в России.

— В СМИ писали, что до матча с «Црвеной Звездой» фанаты «Партизана» подожгли поле домашнего стадиона в знак протеста.

— Честно говоря, я не знаю, кто это сделал и почему — точной информации нет. Наши фанаты уже давно не ходят на домашние матчи, они недовольны результатами команды и работой руководства. Удивило ли меня это? Да, но с полем всё было нормально — это главное. Я родился в Белграде, поэтому привык к такому. Здесь так: люди живут футболом, если любишь один клуб — второй ненавидишь. Но именно такая ситуация была здесь впервые, насколько я знаю.

— Можешь представить себе такое в РПЛ?

— Сейчас нет, наверное. В России такое невозможно, думаю. Но здесь ты не можешь контролировать эту страсть болельщиков, потому что в Сербии люди очень любят свой клуб, это неотделимая часть их жизни. Футбол в Сербии — это религия, в России такого нет. У вас больше население, больше людей интересуются другими видами спорта, а здесь не такой разброс. В основном футбол и баскетбол — для людей это больше, чем просто спорт, — приводит слова Антича «РБ Спорт».

Антич играл за «Химки» с февраля по июнь 2023 года. На его счету 11 матчей и ни одного результативного действия в РПЛ.