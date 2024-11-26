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«Интер Майами» объявил о назначении Маскерано на пост главного тренера команды

«Интер Майами» объявил о назначении Маскерано на пост главного тренера команды
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«Интер Майами» на своём официальном сайте объявил о назначении Хавьера Маскерано на пост нового главного тренера команды. Последним местом работы 40-летнего специалиста была молодёжная сборная Аргентины.

Контракт с Маскерано рассчитан до конца сезона МЛС 2027 года. Подчёркивается, что экс-футболист «Барселоны» начнёт работу в «Интер Майами» после получения необходимых для работы документов.

Маскерано сменил Херардо Мартино на посту главного тренера американской команды, покинувшего её по личным причинам. На текущий момент в составе «Интер Майами» выступают такие экс-футболисты сине-гранатовых, как Лионель Месси, Серхио Бускетс, Луис Суарес, Жорди Альба.

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