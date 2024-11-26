Главный тренер «Монако» отметил Головина на фоне проблем нападающих с реализацией

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал гол полузащитника «монегасков» и сборной России Александра Головина в матче 12-го тура французской Лиги 1 с «Брестом» на фоне проблем у нападающих команды с реализацией.

«Прежде всего, главный вывод заключается в том, что у нас есть несколько решений для оценки. Например, мы очень опасны при стандартах, в то время как наши 10-е номера способны забивать регулярно. Я был рад, что Головин смог открыть счёт в матче с «Брестом» в пятницу. Нападающим иногда может не повезти в определённых случаях», — приводит слова Хюттера официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Александр Головин провёл за «Монако» во всех турнирах 13 матчей, в которых смог забить только один мяч — в матче с «Брестом».