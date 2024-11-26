Главный тренер «Монако» отметил Головина на фоне проблем нападающих с реализацией
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал гол полузащитника «монегасков» и сборной России Александра Головина в матче 12-го тура французской Лиги 1 с «Брестом» на фоне проблем у нападающих команды с реализацией.
Франция — Лига 1 . 12-й тур
22 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 2
Брест
Брест
1:0 Аклиуш – 5' 2:0 Головин – 24' 2:1 Сима – 50' 3:1 Аклиуш – 90+1' 3:2 Ажорк – 90+6'
«Прежде всего, главный вывод заключается в том, что у нас есть несколько решений для оценки. Например, мы очень опасны при стандартах, в то время как наши 10-е номера способны забивать регулярно. Я был рад, что Головин смог открыть счёт в матче с «Брестом» в пятницу. Нападающим иногда может не повезти в определённых случаях», — приводит слова Хюттера официальный сайт клуба.
В текущем сезоне Александр Головин провёл за «Монако» во всех турнирах 13 матчей, в которых смог забить только один мяч — в матче с «Брестом».
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