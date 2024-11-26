Беллингем: критика в адрес Мбаппе является чрезмерной

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем ответил на вопрос об изменении его роли в команде после прихода в клуб нападающего Килиана Мбаппе.

«Это было похоже на любую адаптацию. Одни футболисты уходят, другие — приходят. Манера игры изменилась, но я показал, что могу адаптироваться. Меня не волнует позиция, я просто хочу играть. Это не повлияло на меня.

С Килианом всегда всё в порядке. Он получает критику, но она чрезмерна. Когда вижу, как он работает на тренировках, убеждаюсь, что у него всё получится в лучшем виде», — приводит слова Беллингема AS.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и двумя результативными передачами.

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