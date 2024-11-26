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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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ЦСКА — «Рубин»: Келлвен открыл счёт на 20-й минуте

ЦСКА — «Рубин»: Келлвен открыл счёт на 20-й минуте
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В эти минуты проходит второй матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский ЦСКА и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2024, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Келлвен – 20'     2:0 Файзуллаев – 30'     3:0 Мусаев – 38'    

На 20-й минуте защитник ЦСКА Келлвен открыл счёт. Ему ассистировал нападающий Тамерлан Мусаев.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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