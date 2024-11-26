ЦСКА — «Рубин»: Файзуллаев увеличил преимущество хозяев на 30-й минуте

В эти минуты проходит второй матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский ЦСКА и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 20-й минуте защитник ЦСКА Келлвен открыл счёт. Ему ассистировал нападающий Тамерлан Мусаев. На 30-й минуте форвард Аббосбек Файзуллаев увеличил преимущество хозяев.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.