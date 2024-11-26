Фёдор Смолов: у Захаряна были большие ожидания от второго сезона в «Реале Сосьедад»

Форвард «Краснодара» Фёдор Смолов высказался про травмированного полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна. Ранее они вместе выступали за московское «Динамо».

«Я в последний раз относительно давно общался с Захаряном, но в принципе с ним на связи. Психологически любому футболисту, который перенёс операцию, тяжело возвращаться после травмы и восстановления.

В этом вопросе Захарян не исключение. Я думаю, что у него были большие ожидания от второго сезона в «Сосьедаде». Верю в него и очень поддерживаю», — приводит слова Смолова Metaratings.

Напомним, в августе Арсен Захарян перенёс операцию после травмы сухожилия правой лодыжки и пропустил старт сезона-2024/2025. В октябре он вернулся к тренировкам. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.