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Беллингем: победа в Лиге чемпионов — это и есть «Золотой мяч» для «Реала»

Беллингем: победа в Лиге чемпионов — это и есть «Золотой мяч» для «Реала»
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказал мнение о результатах голосования на премии «Золотой мяч» — 2024, а также об отношении к критике.

— Вас критиковали в Англии [после Евро-2024]. К этому добавляется ваше третье место на «Золотом мяче» и второе — у Винисиуса. Заставляет ли это вас ставить перед собой новые задачи?
— Когда мы выиграли Лигу чемпионов [в минувшем сезоне], это и был наш «Золотой мяч» — признание того, что мы лучшая команда в Европе. Для меня — достаточно. Я не слишком много думаю о «Золотом мяче», о нём было чересчур много разговоров. Лично я думаю, что Вини заслужил эту награду. Родри — великий игрок, но я считаю разумным, что приз должен был получить кто-то из «Реала».

Что касается критики, то она является частью игры. Они бросают тебе вызов. Например, в начале карьеры мне говорили, что я не готов выходить на поле. Это — часть футбола», — приводит слова Беллингема AS.

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