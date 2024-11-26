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Анчелотти: я провёл 1300 матчей, никто не может говорить мне, как делать замены

Анчелотти: я провёл 1300 матчей, никто не может говорить мне, как делать замены
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, не стоит ли ему делать замены в матчах раньше, чем он осуществляет их обычно.

«Слышу множество советов, но я провёл 1300 матчей, выставил 1300 составов и сделал почти 4000 изменений. Никто не может давать мне советы на этот счёт», — приводит слова Анчелотти AS.

В среду, 27 ноября, «Королевский клуб» встретится с «Ливерпулем» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

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