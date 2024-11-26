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Губернатор Самарской области: моё заявление о судьях не будет препятствием для «Крыльев»

Губернатор Самарской области: моё заявление о судьях не будет препятствием для «Крыльев»
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что ранее сказанные им слова о коррупции в российском футболе не повлияют негативным образом на «Крылья Советов».

«Я ни с кем не советовался перед заявлением. Я и мои помощники собирали информацию. Но уверен, что для команды это не будет существенным препятствием в жизни. Добро всегда побеждает зло. Но если так получится, я отвечу», — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ранее Федорищев рассказал, что стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе».

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