Губернатор Самарской области: в «Крыльях» были выявлены истории с шантажом и коррупцией

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал разъяснения по поводу своего заявления о коррупционном скандале в судейском корпусе Российского футбольного союза (РФС).

«Мы работаем в том формате, который по-настоящему будет влиять на улучшение качества жизни. Ещё полгода назад я не был погружён в спорт, но разобрался. «Крылья Советов» — наша легенда, которая была, есть и будет. Моё предложение — не про команду. Я принял решение и буду доводить его до конца. Ситуация есть, она негативно влияет на отечественный спорт и футбол. В академии подрастают ребята, которые должны стать будущим и чемпионами, и они видят, что есть факторы, которые влияют на игру. Договорится кто-то с кем-то или нет. Мы в Самаре не будем финансировать эту систему, для всего футбола это будет большой шаг.

Я осознаю меру ответственности за «Крылья». В команде много финансовых проблем. Коррупция — слово острое. Я взял на себя ответственность. Направлял 1,8 млрд рублей. В нынешний период это много, но это ведь финансирование клуба. Однако было выявлено столько экономической неэффективности, а потом ещё и история с шантажом и уходом части денег в коррупцию. Я остановил взаимодействие с соответствующими органами. У нас хорошее взаимодействие с РФС. В этом корпусе было резонансное отстранение, и оно связано с ситуацией.

Нас бы закатали в асфальт, а болельщики смеялись бы. Я не один — мне позвонили уже несколько губернаторов. Но если такое случится, я отвечу перед болельщиками и всеми», — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.