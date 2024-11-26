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Федорищев: для долга судьям требовали криптовалюты. В их корпусе остались метастазы

Федорищев: для долга судьям требовали криптовалюты. В их корпусе остались метастазы
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что требовали неназванные люди, которые, как ранее сказал политик, «занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«Требовали не бюджетные деньги. Либо наличный расчёт, либо какие-то криптовалюты. Это не человек пришёл ко мне и стал требовать — представители сказали довести это губернатору. У меня просто есть такие факты, но этого недостаточно для возбуждения дел. Знаю, что корпус судей в большинстве своём — порядочные люди, но метастазы остались. Диалог с правоохранительными органами идёт», — передает слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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