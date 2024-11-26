Игорь Шалимов: Садулаев сам воткнулся в ногу, фол на Сергееве больше похож на пенальти

Отечественный тренер Игорь Шалимов высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между «Крыльями Советов» и «Ахматом» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Матч прошёл на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре.

«Игра за шесть очков, напряжение чувствовалось, но при этом матч интересный. Супергол забил Самородов, когда обошёл нескольких самарцев — удивительно, но никто из защитников не сыграл просто в корпус, пытаясь оттеснить от мяча.

Второй тайм начался с удара Ороза — удар на силу, попал просто супер. Был резонансный эпизод в штрафной «Крыльев», когда арбитр после VAR поставил пенальти — по мне, это не нарушение правил, Садулаев сам воткнулся в ногу игроку. Более того, пошла обратная атака после этого эпизода, и на Сергееве был наступ. И это больше пенальти, чем в штрафной грозненцев. Интересно послушать переговоры на VAR в момент, когда принималось решение, — ведь если в первом эпизоде не пенальти, то во втором точно пенальти.

Почему не забил Уткин? Ломаев пошёл в тот угол чуть раньше удара, но Уткин не поменял угол — пробил на удобной для вратаря высоте, не в самый угол. Ломаев прочитал эпизод и легко взял. Дмитриев играл слева, а после выхода на замену Ежова Осинькин поменял фланги — Дмитриев перешёл направо, откуда и пришёл гол. Дмитриев получил хорошую передачу, но оборона «Ахмата» не была компактной в то мгновение. Дмитриев здорово исполнил момент на неудобной высоте для Шелии», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».