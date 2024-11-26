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Губернатор Самарской области анонсировал изменения в руководстве «Крыльев»

Губернатор Самарской области анонсировал изменения в руководстве «Крыльев»
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о серьёзных изменениях в «Крыльях Советов» на фоне коррупционного скандала.

«В клубе произошли два изменения, и в ближайшее время будут также очень серьёзные перемены», — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее Федорищев заявил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе». В ответ на эти слова президент РПЛ Александр Алаев заявил, что «Лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд практических предложений для повышения его эффективности и прозрачности, которые ранее направили в РФС для рассмотрения на исполкоме в декабре текущего года».

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