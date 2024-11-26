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«Знакомый слог». Генич — о реакции Анчелотти на критику из-за своевременности замен

«Знакомый слог». Генич — о реакции Анчелотти на критику из-за своевременности замен
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Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал слова главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти, заявившего о нецелесообразности предоставления ему советов о своевременности проведения замен по ходу матчей ввиду его большого профессионального опыта.

Полный ответ Анчелотти на вопрос о заменах звучал следующим образом: «Я слышу множество советов, но я провёл 1300 матчей, выставил 1300 составов и сделал почти 4000 изменений. Никто не может давать мне советы на этот счёт».

«Где-то я уже это читал. Какой-то знакомый слог…», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Вероятно, комментатор отсылается на свой ранее опубликованный пост, в котором он ответил на критику в его адрес со стороны нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, написав: «Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру. Особенно такая, как правдолюб. Своей футбольной карьерой я горжусь. С колокольчиком».

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