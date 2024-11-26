Губернатор Самарской области: к работе над делом судей привлечём Каманцева

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что привлечёт председателя судейского комитета Павла Каманцева к работе над делом о коррупционном скандале, связанном с судейским корпусом.

«Мы обязательно привлечём к работе над этим кейсом Павла Каманцева. Два месяца уже работаем. Стратегию будем обсуждать с завтрашнего дня, с судейским комитетом взаимодействуем активно», — передает слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик

Ранее Федорищев заявил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе».