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Губернатор Самарской области: к работе над делом судей привлечём Каманцева

Губернатор Самарской области: к работе над делом судей привлечём Каманцева
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что привлечёт председателя судейского комитета Павла Каманцева к работе над делом о коррупционном скандале, связанном с судейским корпусом.

«Мы обязательно привлечём к работе над этим кейсом Павла Каманцева. Два месяца уже работаем. Стратегию будем обсуждать с завтрашнего дня, с судейским комитетом взаимодействуем активно», — передает слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик

Ранее Федорищев заявил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе».

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