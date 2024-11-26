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Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Бавария» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

«Бавария» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся немецкая «Бавария» и французский «ПСЖ». Команды будут играть на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Карей, Румыния). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Ким Мин Джэ, Дэвис, Киммих, Горецка, Лаймер, Зане, Мусиала, Коман, Кейн.

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Невеш, Руис, Дембеле, Баркола.

«Бавария» на данный момент занимает 19-е место, набрав шесть очков в четырёх матчах. «ПСЖ» расположился на 25-м месте с четырьмя очками.

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