Губернатор Самарской области: посещаемость «Крыльев» должна достигнуть 30 тысяч

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в будущем посещаемость «Крыльев Советов» должна достигнуть 30 тысяч болельщиков.

«Мы разработали стратегию из нескольких пунктов. Команда должна стабильно находиться в восьмёрке. Через три года в «Крыльях» должно появиться три выхода на академии. Посещаемость стадионе должна достигнуть 30 тысяч болельщиков, сейчас — 14 еле-еле. Дюков попросил обратить внимание. Наша задача — минимизировать бюджетное финансирование до нуля. Это сложно, но в ближайшие три года — до 20%», — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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