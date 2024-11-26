Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губернатор Самарской области: посещаемость «Крыльев» должна достигнуть 30 тысяч

Губернатор Самарской области: посещаемость «Крыльев» должна достигнуть 30 тысяч
Комментарии

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в будущем посещаемость «Крыльев Советов» должна достигнуть 30 тысяч болельщиков.

«Мы разработали стратегию из нескольких пунктов. Команда должна стабильно находиться в восьмёрке. Через три года в «Крыльях» должно появиться три выхода на академии. Посещаемость стадионе должна достигнуть 30 тысяч болельщиков, сейчас — 14 еле-еле. Дюков попросил обратить внимание. Наша задача — минимизировать бюджетное финансирование до нуля. Это сложно, но в ближайшие три года — до 20%», — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Материалы по теме
Губернатор Самарской области: моё заявление о судьях не будет препятствием для «Крыльев»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android