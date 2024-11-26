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Губернатор Самарской области назвал бюджет «Крыльев» на следующий сезон

Губернатор Самарской области назвал бюджет «Крыльев» на следующий сезон
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал бюджет «Крыльев Советов» на сезон-2025/2026.

«В следующем сезоне «Крылья» получат из бюджета точно меньше, чем в этом. Сокращаем 800 млн рублей. Общий бюджет — порядка 2.3 млрд рублей. Рассчитываем на партнёров», — передает слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 16 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится 1 декабря, начало — в 16:30 мск.

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