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«Верный выбор». Реакция болельщиков «ПСЖ» на выход Сафонова в старте на матч с «Баварией»

«Верный выбор». Реакция болельщиков «ПСЖ» на выход Сафонова в старте на матч с «Баварией»
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Болельщики «ПСЖ» отреагировали на новость о выходе российского вратаря Матвея Сафонова в стартовом составе парижской команды на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится сегодня, 26 ноября. Предлагаем вашему вниманию некоторые из этих реакций, опубликованных в соцсети Х (ранее Twitter):

  • «Надеюсь, что Сафонов выступит сильно, потому что хоть у Доннаруммы и есть недостатки, он спасает нас от множества голов», — написал пользователь с ником GREAT;
  • «Сегодня вечером Энрике сделал важное заявление, потому что Доннарумма остался на скамейке запасных, уступив место Сафонову в двух матчах подряд. Джиджи должен быть встревожен», — отреагировал Edochie;
  • «Cпасибо, Энрике, за верный выбор заменить Доннарумму. Сафонов, мы верим в тебя», — ответил Noah;
  • «Мои молитвы были услышаны. Сафонов — на страже» — написал Don Crakito.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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