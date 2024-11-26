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ЦСКА разгромил «Рубин» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

Завершился второй матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 3:0.

На 20-й минуте защитник ЦСКА Келлвен открыл счёт. Ему ассистировал нападающий Тамерлан Мусаев. На 30-й минуте форвард Аббосбек Файзуллаев увеличил преимущество хозяев. Спустя восемь минут отличился забитым голом Мусаев.

Напомним, в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.