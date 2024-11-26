Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Баварией» в Лиге чемпионов

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в стартовый состав команды на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

Для 25-летнего футболиста этот матч станет вторым подряд в стартовом составе за парижан. Ранее Сафонов полностью отыграл встречу с «Тулузой» (3:0) в чемпионате Франции. Всего за «ПСЖ» в нынешнем сезоне у Сафонова пять матчей, два пропущенных мяча и три встречи на ноль. Россиянин выигрывает конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы.

Полный состав «ПСЖ» на матч с «Баварией» выглядит следующим образом:

Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Невеш, Руис, Дембеле, Баркола.