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Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Баварией» в Лиге чемпионов

Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Баварией» в Лиге чемпионов
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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в стартовый состав команды на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для 25-летнего футболиста этот матч станет вторым подряд в стартовом составе за парижан. Ранее Сафонов полностью отыграл встречу с «Тулузой» (3:0) в чемпионате Франции. Всего за «ПСЖ» в нынешнем сезоне у Сафонова пять матчей, два пропущенных мяча и три встречи на ноль. Россиянин выигрывает конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы.

Полный состав «ПСЖ» на матч с «Баварией» выглядит следующим образом:

Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Невеш, Руис, Дембеле, Баркола.

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