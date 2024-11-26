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Ерохин высказался о своём голе «Оренбургу», который стал победным для «Зенита»

Ерохин высказался о своём голе «Оренбургу», который стал победным для «Зенита»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0). Победный мяч сине-бело-голубых на 90+6-й минуте забил Ерохин. Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ерохин – 90+6'    
Удаления: Коваленко – 38' / нет

— Ты стал героем матча с «Оренбургом». Вышел на замену и забил победный. Как это всё выглядело твоими глазами?
— Матч складывался непросто. Соперник был очень мотивирован. Даже играя вдесятером, выглядели максимально заряженными. В такие моменты нужно терпеть и ждать своего шанса. Даже когда отменили гол Лусиано, я чётко понимал — никто не собирается сдаваться. Наша цель была — увезти три очка, и хорошо, что мы таки смогли забить победный гол, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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