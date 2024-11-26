Ерохин высказался о своём голе «Оренбургу», который стал победным для «Зенита»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0). Победный мяч сине-бело-голубых на 90+6-й минуте забил Ерохин. Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

— Ты стал героем матча с «Оренбургом». Вышел на замену и забил победный. Как это всё выглядело твоими глазами?

— Матч складывался непросто. Соперник был очень мотивирован. Даже играя вдесятером, выглядели максимально заряженными. В такие моменты нужно терпеть и ждать своего шанса. Даже когда отменили гол Лусиано, я чётко понимал — никто не собирается сдаваться. Наша цель была — увезти три очка, и хорошо, что мы таки смогли забить победный гол, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.