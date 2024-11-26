Беллингем: я перестал улыбаться после Евро, со мной обошлись несправедливо

Атакующий полузащитник сборной Англии и мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал о влиянии на него критики, которой он подвергся после Евро-2024.

«Я перестал улыбаться после Евро. Думаю, со мной обошлись не совсем справедливо, учитывая то, что я сделал [для команды]. Возможно, я почувствовал себя козлом отпущения отчасти. Но во время последнего вызова [в сборную], когда довелось поиграть в окружении новых лиц, улыбка снова вернулась. В «Реале» я никогда её не терял. Её отсутствие было связано с Евро», — приводит слова Беллингема AS.

Сборная Англии дошла до финала на чемпионате Европы 2024 года, где уступила Испании со счётом 1:2.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: