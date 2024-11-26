«Милан» обыграл «Слован» Бр в матче 5-го тура Лиги чемпионов

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались братиславский «Слован» и итальянский «Милан». Команды играли на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславле (Словакия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Милана».
Счёт в матче открыл полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич на 21-й минуте. Однако уже на 24-й минуте Тигран Барсегян сумел сравнять счёт. На перерыв команды ушли при равном результате. На 68-й минуте «россонери» снова вышли вперёд благодаря Рафаэлу Леау. На 71-й минуте Тэмми Абрахам забил третий мяч «Милана». На 88-й минуте нападающий «Слована» Нино Марцелли отыграл один мяч.
«Милан» набрал девять очков в пяти матчах и расположился на девятой строчке. Братиславский «Слован» занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.
- 26 ноября 2024
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