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«Милан» обыграл «Слован» Бр в матче 5-го тура Лиги чемпионов

«Милан» обыграл «Слован» Бр в матче 5-го тура Лиги чемпионов
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Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались братиславский «Слован» и итальянский «Милан». Команды играли на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславле (Словакия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Милана».

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
Окончен
2 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Пулишич – 21'     1:1 Барсегян – 24'     1:2 Леау – 68'     1:3 Абрахам – 71'     2:3 Марцелли – 88'    
Удаления: Толич – 90' / нет

Счёт в матче открыл полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич на 21-й минуте. Однако уже на 24-й минуте Тигран Барсегян сумел сравнять счёт. На перерыв команды ушли при равном результате. На 68-й минуте «россонери» снова вышли вперёд благодаря Рафаэлу Леау. На 71-й минуте Тэмми Абрахам забил третий мяч «Милана». На 88-й минуте нападающий «Слована» Нино Марцелли отыграл один мяч.

«Милан» набрал девять очков в пяти матчах и расположился на девятой строчке. Братиславский «Слован» занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.

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