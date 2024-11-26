Дубль Альвареса помог «Атлетико» разгромить «Спарту» со счётом 6:0 в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались пражская «Спарта» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге. В качестве главного арбитра встречи выступил Данни Маккели. Матч закончился со счётом 6:0 в пользу гостей.

В составе испанского клуба по дублю оформили Хулиан Альварес и Анхель Корреа. Ещё по голу забили полузащитник Маркос Льоренте, а также нападающий Антуан Гризманн.

В следующем туре общего этапа Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с братиславским «Слованом» (11 декабря). В свою очередь, «Спарта» сыграет с «Фейеноордом» (11 декабря).

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