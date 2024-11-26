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Спарта — Атлетико, результат матча 26 ноября 2024, счет 0:6, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

Дубль Альвареса помог «Атлетико» разгромить «Спарту» со счётом 6:0 в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались пражская «Спарта» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге. В качестве главного арбитра встречи выступил Данни Маккели. Матч закончился со счётом 6:0 в пользу гостей.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
Окончен
0 : 6
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 15'     0:2 М. Льоренте – 43'     0:3 Альварес – 59'     0:4 Гризманн – 70'     0:5 Корреа – 85'     0:6 Корреа – 89'    

В составе испанского клуба по дублю оформили Хулиан Альварес и Анхель Корреа. Ещё по голу забили полузащитник Маркос Льоренте, а также нападающий Антуан Гризманн.

В следующем туре общего этапа Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с братиславским «Слованом» (11 декабря). В свою очередь, «Спарта» сыграет с «Фейеноордом» (11 декабря).

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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