«Как работать с тем, кто не выполняет задачи?» Федорищев — об Осинькине

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о главном тренере «Крыльев Советов» Игоре Осинькине.

— Есть ли понимание, продолжится ли работа с Осинькиным, если «Крылья» не будут в «восьмёрке»?

— А как работать с человеком, который не выполняет задачи? — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 16 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится 1 декабря, начало — в 16:30 мск.