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Ерохин: в РПЛ не очень много игр с таким антуражем, как у «Зенита» с «Фенербахче»

Ерохин: в РПЛ не очень много игр с таким антуражем, как у «Зенита» с «Фенербахче»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин похвалил атмосферу на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» во время товарищеского матча с «Фенербахче» (1:2), который прошёл 15 ноября.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
15 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Тосун – 20'     1:1 Ерохин – 35'     2:1 Мерджан – 63'    

— В паузу на сборные «Зенит» ездил в Стамбул на матч с «Фенербахче». После игры ты похвалил атмосферу. Когда в последний раз испытывал подобное?
— Атмосфера действительно была футбольная. Круто, что мы можем проводить такие матчи. В чемпионате России не так много игр проходит с подобным антуражем — с болельщиками, которые с обеих сторон гонят команды вперёд. Конечно, это большой плюс для нас, что в этой паузе мы можем сыграть такой матч.

В Турции всегда очень круто поддерживают свои команды. Мы выступали в прошлом году в Стамбуле, проводили международные матчи во время подготовки. Были игры в Иране, Сербии. У нас на «Газпром Арене» тоже крутая атмосфера, когда приезжают иностранные команды. Плюс все матчи, когда поддерживает «Вираж», конечно, особо отличаются по атмосфере и эмоциям, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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